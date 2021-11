Maggie Wheeler, Janice en 'Friends', cree que Chandler tendría que haberse casado con ella

La mayoría de fans de 'Friends' tienen muy claro que Chandler y Monica eran perfectos el uno para el otro. A lo largo de la serie ambos van atravesando un camino muy complicado en el mundo romántico hasta encontrarse el uno al otro en la boda de Ross en Londres.

A pesar de que todos pensamos que no había nadie mejor para Chandler que Monica, hay alguien que discrepa y mucho. Y no solo cree que no son perfectos, sino que Chandler tendría que haber acabado con una de sus ex parejas, siendo Janice la indicada para Chandler.

Esta afirmación la ha hecho Maggie Wheeler, que interpretaba a la misma Janice en 'Friends'. La actriz se ha lanzado a subir un vídeo en TikTok, con la inestimable colaboración de la tiktoker Jax write songs.

En este vídeo la tiktoker canta la música introductoria de 'Friends', aunque la letra la ha cambiado un poco: "Así que nadie habla del único fallo en 'Friends'. La mejor pareja de la serie nunca terminaron juntos. Chandler y Monica estaban bien juntos, pero creo que Chandler tendría que haber terminado con..."

Y, de la nada, aparece Maggie con su mítica frase "Oh. Dios. Mío", y sigue la canción: "Chandler, te esperaré hasta que Monica y tú os divorciéis. Te esperaré, y sabes que me amabas más a mí. Me amas Chandler Bing", Maggie remata el vídeo con su risa tan icónica.

Matthew Perry contará sus adicciones y el detrás de las cámaras en 'Friends' en sus memorias

La preocupación por Matthew Perry no ha parado desde que el actor apareciese en el especial de la reunión de 'Friends' que se emitió el pasado mes de mayo. Desde entonces no ha mostrado muchos signos de mejoría, mostrándose en alguna ocasión con un aspecto algo descuidado.

Pero parece que, a pesar de esto, el actor sigue adelante en busca de nuevos proyectos y se ha embarcado a escribir sus memorias. La autobiografía de Matthew Perry tiene previsto su lanzamiento para otoño de 2022.

La editora de Flatiron Books ha dado algunos detalles de lo que contará Matthew: "Necesitamos humor, necesitamos catarsis y necesitamos estar de acuerdo en algo, y la historia de Matthew es increíble, contada desde su punto de vista único, es algo diferente", informan en Deadline.

Para terminar cuenta: "El libro de Matthew tiene un potencial incomparable para unir a las personas, algo que es realmente estimulante ahora mismo, una época en la que vivimos en une estado de aislamiento y división constante".

