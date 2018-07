Maggie Gyllenhaal ficha por la serie de David Simon sobre el mundo del porno

Tras el éxito de 'The honourable woman', Maggie Gyllenhaal vuelve a trabajar para la televisión. Según publica el portal Deadline, Gyllenhaal se suma al reparto de 'The Deuce', la serie sobre el nacimiento de la industria pornográfica creada por David Simon. En el proyecto también estará James Franco, que como ella, produce y protagoniza la serie.



La actriz interpretará a Eileen Merrell, Candy como se la conoce en las calles, una prostituta de Times Square de espíritu emprendedor que pronto será atraída por la industria pornográfica.



'The Deuce' cuenta la historia de la legalización y el subsiguiente crecimiento de la industria del porno desde la década de 1970 hasta mediados de los 80 así como el caótico mundo que existía en el centro de Manhattan hasta que el VIH, la violencia por la popularización de la cocaína y un rejuvenecido mercado inmobiliario acabaron con las turbulencias.