La muerte del actor de 'Los Descendientes' Cameron Boyce sacudió al mundo entero y cambió para siempre a su familia.

En el primer Día de la Madre sin él, Libby Boyce le ha dedicado una emotiva carta hablando de su dolor en GMA.

"Estos últimos 10 meses han cambiado mi vida de una manera que no se puede expresar con palabras. No puedes compararlo con nada porque es un trauma que no se parece a nada más en el mundo. Ha creado un agujero profundo y que encoge las entrañas", confesaba su madre.

"Mi Cameron era sabio, tranquilo y con un oído para la música incomparable. Eso le llevó al baile. A menudo pienso que Cameron era un intérprete de la música porque cuando bailaba, se movía de una forma profunda, y parecía igual que la música que sonaba. Sus otras pasiones eran su familia y sus mejores amigos. Todo el mundo le quería y se sentía bien a su alrededor. Les atraía su calor y sus pies en la tierra. Era auténtico y genuino sin ningunos aires ni necesidad de ser el centro de atención", recuerda emocionada.

"Cameron y yo estábamos extremadamente unidos, y hablábamos de todo. Una vez me dijo que no podía esperar a que yo me hiciera mayor, para poder cuidar de mí".

Libby habla entonces de la importante misión que tienen ahora para que su hijo "no haya muerto en vano" y cómo ha encontrado un nuevo significado para su lucha. Puedes ver su carta al completo en el vídeo de la noticia.

