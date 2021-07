La madre de Britney Spears rompe su silencio sobre la batalla entre su hija y su exmarido

El conflicto por la tutela de Britney Spears sigue abierto, a menudo con rifirrafes en redes sociales. Y ahora la madre de la artista, Lynne Spears, que se había mantenido más al margen hasta ahora, se ha pronunciado sobre el complicado conflicto. Aunque en un principio, solo le dijo a TMZ que su hija está "bien".

Ahora Page Six revela que ha podido acceder a unos documentos judiciales en los que habla mucho más abiertamente sobre la tutela sobre Britney Spears, que lleva ya en vigor 13 años. Lynne declara en ellos que su exmarido, Jamie, es "incapaz de poner los intereses de su hija por delante de los suyos propios". Y reveló también que su hija Britney tiene "miedo y odio" hacia su padre.

Confesó que se involucró en la tutela como una de las partes interesadas en mayo de 2019, durante lo que llamó un "momento de crisis". En ese momento notó que los asuntos no se estaban manejando en el "mejor interés" de Britney. Lynne expuso que Jamie contrató un "médico de mejora deportiva", que afirmó haberle recetado "medicamentos totalmente inapropiados" y que Britney "no quería tomar".

Lynne también reafirmó lo que ya Britney expuso en su testimonio del 23 de junio, respecto a que se vio obligada a ir a un centro de salud mental en contra de su voluntad a principios de 2019. Su madre alegó que Britney fue "amenazada con un castigo si no se quedaba para recibir tratamiento médico".

También criticó el "control microscópico" que Jamie ha impuesto sobre la hija de ambos. Lynne afirmó que Jamie "confió" en el personal doméstico, los ayudantes médicos y la seguridad de Britney para mantenerlo informado de todo lo que hace la "sobreprotegido" cantante, un enfoque que calificó de "agotador y aterrador". Para Lynne, la relación de Jamie y Britney "se ha reducido a nada más que miedo y odio" y "amenazas constantes".

Pero para ella la gota que colmó el vaso fue cuando Jamie tuvo un supuesto altercado físico con el hijo Britney, Sean Preston, en septiembre de 2019. Jamie fue absuelto de cargos criminales, pero una orden desde entonces hay en vigor una orden de restricciones entre Jamie y Sean, pero también entre Jamie y Jayden, el otro hijo de Britney. Lynne cree que esto "destruyó lo que quedaba de relación" entre padre e hija y calificó el suceso de "lo más atroz e inexcusable".

Según TMZ, Britney y su madre "han estado distanciadas durante años", aunque ahora Lynne, con sus declaraciones contra Jamie, parece posicionarse de su lado, ya que podría haberle dado una gran ayuda con sus declaraciones.

