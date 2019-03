'Mad Men' vuelve con 3,4 millones de espectadores

Don Draper ha vuelto. La cadena de cable AMC estrenó este domingo la sexta temporada de 'Mad Men' ante más de 3,4 millones de espectadores, mejorando en un 29% la audiencia media de su quinta temporada, según informa TV by the Numbers. 'Mad Men' logró 1,4 millones entre los adultos de 18-49 años (1,1 en demográficos).



Jessica Paré regresó también este domingo convertida de nuevo en Megan Draper. Con su coqueta canción francesa 'Zou Bisou Bisou' al cominezo de la quinta temporada, Megan conquistó a los espectadores.



PREGUNTA: Fue la sorpresa de la quinta temporada y su personaje se está convirtiendo en una estrella por derecho propio. ¿Qué se siente al volver?



RESPUESTA: "La temporada pasada fue un ataque de nervios para mí porque sentía que las apuestas estaban mucho más altas, mientras que antes no tenía nada que perder... Estaba nerviosa por hacerlo realmente bien y gustar a la gente. (Un tiempo después) ya que estaba en el set casi cada día de la semana estaba demasiado ocupada para estar pensando en esas cosas y lo que pensaría la audiencia. Ese no es mi trabajo. Estoy aquí para contar la historia de Megan".



Los seguidores de 'Mad Men' en nuestro país no tendrán que esperar mucho para ver la sexta temporada. Esta entrega podrá disfrutarse en VOS desde el 15 de abril en Canal+. La sexta temporada llegará a Canal+1 en junio, en DUAL, con subtítulos en castellano o en inglés.