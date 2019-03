En 'Mad Men' se volverán locos con la 'beattlemanía'

Se acerca la fecha del esperado estreno de la quinta temporada de 'Mad Men'. El próximo 25 de marzo la cadena AMC volverá al Nueva York de los años 60 de Don Draper y compañía. La quinta temporada vuleve llena de sorpresas, una de ellas el cameo de Paul McCartney.



Según publican varios medios ingleses como 'Daily Mail', los productores de la serie se encontraban en negociaciones para conseguir derechos de las canciones del último álbum de McCartney, 'Kisses on the Bottom'.



Finalmente el acuerdo no sólo ha implicado la música de ex Beattle. Y es que McCartney ha accedido a aparecer en un episodio de la serie de la AMC. Sin embargo, aún se desconoce el capítulo concreto en el que hara su aparición.



'Mad Men', que lleva más de un año en la sombra, será uno de los esperados regresos de 2012; especialmente desde que hace unas semanas salieran a la luz los carteles promocionales de la quinta temporada.



Y es que la silueta de un hombre en blanco y negro cayendo sobre un fondo blanco ha sido más que suficiente para aumentar las expectativas sobre la serie