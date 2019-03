'Mad Men' ya tiene fecha de vuelta

Los fans de 'Mad Men' ya pueden marcar una fecha en rojo en su calendario recién estrenado de 2012: el 25 de marzo se estrenará la esperada quinta temporada de la serie de la AMC.



Según ha confirmado su protagonista, Jon Hamm, a 'The Insider', la ficción más premiada de los útlimos años vuelve a la televisión para primavera, tras un complicado año 2011 en el que vio peligrar su continuidad.



Desavenencias entre el creador, Matthew Weiner, y la cadena AMC, los productores y los actores, que aún no habían firmado su continuidad. A pesar de ello, la serie ambientada en los 60 sigue recogiendo premios por su calidad: en la última edición de los premios Emmy recogió el galardón más importante, el de mejor serie.



La quinta temporada será la penúltima. Weiner ya anunció que tiene claro cuál será el final de 'Mad Men': "Don Draper llegará hasta nuestros días. No sé cómo llegará hasta 2011, sólo sé que se me ocurrió a mitad de la temporada pasada".



Protagonizada por Jon Hamm, January Jones y Elisabeth Moss, 'Mad Men' la sociedad americana de los 60 a través de una agencia de publicidad en Nueva York.