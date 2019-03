'Mad Men' paraliza su rodaje debido al tiroteo en el aeropuerto de Los Ángeles

"We are filming at LAX. Gun fire. Locked down. Evacuating!" (Estamos grabando en el aeropuerto de Los Ángeles. Disparos. ¡Evacuación!). Este es el 'tuit' de Dustin Woods, miembro de iluminación de 'Mad Men', que ecoge el diario 'LA Times'. La serie de AMC se encontraba rodando un capítulo de la última temporada en el aeropuerto de Los Ángeles cuando se vieron sorprendidos por el tiroteo que tuvo lugar el pasado viernes.



AMC, la cadena de televisión por cable que emite la serie, ha decidido no hacer declaraciones al respecto, pero según confirmaron varios miembros del equipo de 'Mad Men', las autoridades cerraron la producción de la serie mientras filmaban allí.



'Mad Men' se encuentra en pleno rodaje de su séptima y última temporada, que verá la luz en la primavera de 2014. AMC repite la estrategia que ha llevado para el final de 'Breaking Bad' con la serie creada por Matthew Weiner, ya que esta última temporada será emitida en dos tandas de siete capítulos cada una, por lo que los fans de 'Mad Men' no verñan el capítulo final hasta 2015.