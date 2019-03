Macaulay Culkin rechazó tres veces ser el protagonista de 'The Big Bang Theory' y ahora se arrepiente

A Macaulay Culkin lo de que le insistan con algo parece que no suele funcionar. Por eso cuando los productores de 'The Big Bang Theory' le ofrecieron hasta en tres ocasiones que se uniera al proyecto, él se siguió negando.

El actor de 37 años, mítico protagonista de 'Solo en casa' y 'Mi chica', vive apartado del mundo de la interpretación. Tal y como ha explicado en el último podcast de Joe Roe Experience, dijo que no a la CBS por que no se veía "haciendo una sitcom o un programa de televisión".

"Dije que no. Me contaron que era algo como de 'dos frikis astrofísicos y una chica guapa vive con ellos. ¡Yuju!'. Ese fue el tono. Decían 'Vamos a contratar a físicos reales para la parte de las matemáticas' y yo pensaba: 'Estoy bien, gracias'. Luego volvieron a insistir y les dije: 'No, no, no. Una vez más, me siento halagado pero no'. Más tarde regresaron, e incluso mi representante quería que diese mi brazo a torcer".

¿Qué siente Macaulay años después, al saber que la serie ha sido un éxito absoluto? "Pues ahora tendría cientos de millones de dólares. Pero también me estaría dando cabezazos contra la pared". Ay Macaulay, las decisiones que tomamos condicionan nuestra vida...