Luke Perry vuelve a aparecer en la temporada 5 de 'Riverdale' y deja a los fans llorando

Luke Perry falleció en marzo de 2019 después de sufrir un derrame cerebral masico cuando sólo tenía 52 años. En aquel momento la serie en la que participaba, 'Riverdale', se encontraba rodando su temporada 3.

En el comienzo de la temporada 4 la ficción le rindió un homenaje y la justificación que se dio a la salida de su personaje de la serie es que había fallecido en un atropello fatal. Además, en dicho episodio participó Shannen Doherty, una de sus compañeras en 'Sensación de vivir'.

Por ello, los fans de la serie no contaban ya con volver a ver a Fred Andrews, el papel que interpretó Luke Perry en la serie, nunca más. Así que puedes imaginar su reacción al ver al comienzo del episodio 3 de la temporada 5 que el padre de Archie ha vuelto a aparecer.

Y lo ha hecho en un sueño que el joven interpretado por KJ Apa tenía: En él Fred y Mary, sus padres, estaban juntos y hacían fotos de Archie, Veronica, Betty y Jughead listos para su graduación.

"No me puedo creer que estemos aquí. Archie, te estás graduando. No pensé que viviría para ver este día", llega a decir Luke Perry en la secuencia del sueño.

