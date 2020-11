Lukas Gage, actor de 'Euphoria', se venga de este director que lo dejó en ridículo mientras hacía una audición por Zoom

La pandemia del coronavirus ha modificado nuestra vida por completo. Hace unos meses era impensable que gran parte de la población teletrabajara a tiempo completo o que muchas de las actividades diarias se iban a acabar haciendo de forma telemática.

Dentro del mundo del entretenimiento, ahora, muchas de las audiciones o pruebas para lograr nuevos papeles se están haciendo a través de castings mediante videollamadas pero, algunas veces, estas herramientas pueden hacer que metas la pata sin darte cuenta.

Esto le ha pasado al actor de 'Euphoria' Lukas Gage, quien da vida a Tylor Clarks en la serie, quien ha publicado en Twitter una parte de un vídeo donde estaba haciendo una audición en su casa a través de Zoom y escucha como el director se mete con su piso de una forma bastante despectiva.

Luke ha denunciado esta actitud en la red social donde escribe junto a la publicación: "Psa, si eres un director que va a criticar, asegúrate de silenciar tu mierda en las audiciones de zoom", dice haciendo referencia a que el cineasta, del que no ha dado el nombre, no quitó el audio para que no oyera el actor la crítica.

"Esta gente pobre que vive en estos pequeños apartamentos. Estoy mirando al fondo tiene ahí su televisor", se escucha decir al director mientras Gage lo oye todo con cara de extrañado.

Aunque, Lukas sabe reaccionar de forma rápida y le contesta muy educadamente: "Sé que es un apartamento de mierda, por eso dame este trabajo para que pueda conseguir uno mejor".

El director asegura que está "mortificado" porque haya tenido que oír lo que ha dicho. "Estoy viviendo en una caja de cuatro por cuatro, está bien. Solo dame el trabajo y estaremos bien", le contesta el actor.

El vídeo se ha hecho viral en Internet y muchos han sido los actores que han mandado mensajes de apoyo a Lukas Gage. Este es el caso de Patrik Wilson quien le escribe: "Qué joven actor más honesto. Qué director idiota. Irás más lejos que él"

Jenna Ushkowitz contesta diciendo: "No pedimos llevar la audición a nuestras casas. Esta pandemia increíblemente desafiante lo hizo. Así que sé amable y compasivo. Los tiempos son difíciles para todos"

"Gracias por publicar esto. Los actores tienen que caminar por un tablón y ser abiertos y vulnerables en una audición y, con demasiada frecuencia, las personas del otro lado no tienen en cuenta lo que eso implica y lo personal que es. que se jodan. (también esa habitación es agradable y lo manejaste muy bien)", comenta Kevin McHale.

Mientras que Zelda Williams le manda este mensaje: "Ya que Lukas Gage es viral en Twitter por ser elegante y de pensamiento rápido, me gustaría añadir para cualquier director (no imbécil) que también es un placer trabajar con él, es divertido, talentoso y estupendo en el set . ¡Contrata a este hombre!".

