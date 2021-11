Lucy Hale comparte su opinión sobre el reboot de 'Pequeñas Mentirosas'

La actriz Lucy Hale, que dio vida a Aria Montgomery en la serie 'Pequeñas mentirosas', ya había reaccionado anteriormente al conocer a su "sustituta" en el reboot, pero nunca había hablado de forma tan directa sobre la nueva serie. Ha sido durante una entrevista que la actriz, le ha dado un consejo a la nueva generación.

'Pretty Little Liars: Original Sin' será una serie con una línea narrativa mucho más terrorífica que la original y con personajes distintos. Cuando anunciaron los primeros fichajes del reboot en Instagram, como fue el caso de la actriz Bailee Madison, Lucy Hale le comentó el post para felicitarla: "Estoy muy orgullosa de ti, Bailee. Te mereces las cosas más alucinantes de la vida y siempre te apoyaré. Los tienes en el bote, cariño"

Ahora, Hale compartió su opinión sobre el reboot en una entrevista para TVLine, en la que se mostró un poco nerviosa: "Dios mio es tan deprimente que ya tenga que darle consejos a una nueva generación" decía entre risas. La actriz expresó su amor hacia la serie original, y afirmó que no le parecía para nada mal que continuaran con la historia: "Creo que es genial. Es un honor que quieran continuar el legado de la serie".

También recalcó una vez más su buena relación con Bailee, "conozco a Bailee Madison , que está en el programa, y la adoro. Siempre apoyaré a otros artistas y actores, sin importar cuál sea la empresa. Creo que es importante que nos apoyemos entre actores".

Lucy Hale confesó que está deseando ver de una vez por todas los nuevos episodios de 'Pretty Little Liars: Original Sin', porque "tengo tanta curiosidad como cualquiera por ver qué van a hacer".

Consejos al nuevo elenco

Por último, la actriz decidió compartir unos consejos para la nueva generación de actores para que no cometieran los mismos errores que ella: "Tengo la sensación de que sus vidas están a punto de cambiar drásticamente, como lo hizo la nuestra. Cuando estaba rodando 'Pretty Little Liars', siempre pensaba en el próximo año. Nunca vivía el presente, así que me perdí muchos de los pequeños momentos. Nos preocupábamos por cosas de las que no deberíamos estar preocupados. Es muy vago, pero mi consejo es simplemente disfrutarlo. Es una experiencia única en la vida".

