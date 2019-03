Londres acepta oferta de Murdoch de independencia Sky News para comprar BSkyB

El ministro británico de Cultura, Jeremy Hunt, tiene la intención de aceptar la oferta de Rupert Murdoch de hacer que Sky News sea una compañía independiente a fin de atender las inquietudes sobre la adquisición por parte del magnate australiano de la totalidad del canal de pago BSkyB.



El empresario había ofrecido transformar a Sky News en una compañía separada a cambio de recibir aprobación oficial británica para que su empresa News Corp. adquiera la totalidad de BSkyB, sobre la que ya tiene el 39%.



News Corp. ha propuesto que Sky News sea una compañía controlada por directores independientes y con un consejo editorial independiente.

Con esta decisión, el magnate evita una investigación sobre los problemas de competencia que se plantearía si conservara Sky News ya que Hunt había indicado el mes pasado que remitiría el asunto a la Comisión de Competencia del Reino Unido.



La adquisición de BSkyB había suscitado polémica en el Reino Unido debido a la cantidad de medios de comunicación que el empresario ya tiene en este país.



"Creo que esto (por las propuestas) atenderá las preocupaciones sobre la pluralidad de los medios si la propuesta fusión de News Corporation y BSkyB prospera", señaló Hunt hoy en una declaración, y agregó que está bien al tanto de la controversia. "Nada es más valioso para mí que una prensa libre e independiente por la que este país es famoso en todo el mundo", agregó.



El ministro hará una serie de consultas sobre el compromiso de News Corp hasta el próximo día 21 antes de tomar una decisión final.

News Corp. controla 'The Times', 'The Sunday Times', 'The Sun' y 'News of the world', además de 'Sky News'.



Aunque News Corp. reciba finalmente la aprobación del Gobierno para su oferta de compra, ésta aún tendría que recibir el visto bueno del Consejo de Administración de BSkyB.