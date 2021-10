'Locke and Key': Todo lo que debes saber sobre la temporada 2 tras su estreno

Ya están aquí los nuevos episodios de 'Locke and Key' estrenando así la temporada 2 de la serie que tanto éxito tuvo. Las aventuras de la familia Locke continuarán y seguiremos desentrañando los misterios que rodean a la mansión de su difunto padre.

Avisamos que a partir de aquí habrá SPOILERS de la temporada 1 de 'Locke and Key', por lo que si todavía no has podido ver la serie, ya sabes lo que tienes que hacer.

Tras una batalla final contra Dodge, los Locke creen que el peligro ha terminado, pero nada más lejos de la realidad. A pesar de haberla arrojado a través de la Puerta Negra, parece que Dodge es más inteligente de lo que se imaginan los Locke. Y es que en realidad siempre ha estado en el cuerpo de Ellie usando la llave Identity.

Así terminó la primera temporada y muchos seguidores se quedaron con las ganas de saber cómo la familia Locke derrotará definitivamente a este demonio... si es que son capaces de hacerlo.

Qué veremos en la temporada 2 de 'Locke and Key'

'Locke and Key' volverá tras los eventos que finalizaron la primera temporada, y vemos a los Locke ser niños por primera vez desde la muerte de su padre y les vemos disfrutar con las llaves mágicas. Además, el tráiler que estrenaron llamado 'The Splattering' es una clara declaración de intenciones, mostrando un tono más sangriento de lo que vimos en la primera entrega.

Aunque lo que más están esperando los fans de la serie es descubrir qué va a ocurrir con Dodge ahora que anda suelta y cómo querrá vengarse de la familia Locke.

¿Cuándo se estrena la temporada 2 de 'Locke and Key'?

Los fans de 'Locke and Key' estaban esperando con ansias la llegada de la temporada 2 y por suerte su espera ha llegado a su fin. Desde este 22 de octubre ya están disponibles los 10 capítulos con los que contará esta nueva temporada que podéis disfrutar en Netflix.

¿Habrá temporada 3 de 'Locke and Key'?

Lo lógico una vez los fans terminen esta temporada es que se pregunten si habrá una tercera temporada de la serie. Y parece que es un gran momento para ser fan de la serie. Desde la plataforma de streaming, no solo han confirmado que va a haber una temporada 3, sino que ya se ha grabado.

Por lo que, a pesar de que no ha habido un anuncio oficial con la fecha de salida, se estima que esta pueda llegar a lo largo del 2022.

