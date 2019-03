Llega la casa del terror de 'The Walking Dead'

La atracción del terror de 'The Walking Dead' guardará un parecido lo más fiel posible con los entornos y localizaciones de la serie de AMC. Para ello, los equipos de Universal Orlando Resort y Universal Studios Hollywood han estado trabajando codo con codo durante los últimos meses con parte del equipo creativo de 'The Walking Dead', entre ellos, el coproductor ejecutivo, Greg Nicotero.



A los fans de la serie les sonarán algunos de los pasajes que recorrerá esta casa del terror, aunque aún no se ha confirmado nada al respecto. Lo que si que sabemos seguro que no faltará, serán los caminantes. Se podrá sentir el pánico que producen los zombies mientas avnazan hacia ti.

Mientras tanto, revivie los capítulos de la segunda y tercera temporada de 'The Walking Dead' en laSexta.