La lista de mejor pagados de la televisión estadounidense en 2013

El cómico Jon Stewart ha superado en sueldo a los hasta ahora "reyes" del 'late night' de la televisión estadounidense, según un ranking anual elaborado por la revista 'TV Guide' a partir de entrevistas con agentes, ejecutivos y fuentes cercanas a los propios protagonistas. Mientras, Ashton Kutcher continúa como el mejor pagado del 'prime time' en la televisión de ese país.



De acuerdo a las estimaciones de 'TV Guide', Stewart, que presenta 'The Daily Show' en el canal Comedy Central, gana entre 25 y 30 millones de dólares al año, lo que lo eleva por encima de los alrededor de 20 millones de dólares que ganan Leno por The Tonight Show' y Letterman por 'Late Night'. Detrás de ellos se sitúa Jimmy Kimmel con una sueldo de alrededor de 10 millones de dólares al año y Andy Cohen, con dos millones.



El semanario destaca que Leno sufrió un "considerable bajada de sueldo" el año pasado, coincidiendo con la intención de la NBC de reducir costes en el longevo 'The Tonight Show', que se emite desde 1954. También la CBS, cadena para la que trabaja el otro 'rey' del 'late night', David Letterman, ha tenido que reducir costes.



Mientras, el número uno en el ranking de actores mejor pagados en la televisión continúa siendo Ashton Kutcher, con 750.000 dólares por episodio en su papel en la serie 'Dos hombres y medio' en la que entró para sustituir a Charlie Sheen. Detrás de él, y ya en la categoría de drama, se sitúa la estrella de 'Navy, investigación criminal' ('NCIS', como se conoce en Estados Unidos), el actor Mark Harmon, con un salario de 525.000 dólares por episodio más un porcentaje de los beneficios.



Este ranking podría cambiar próximamente, según la revista, ya que tres de los protagonistas de 'The Big Bang Theory', Johnny Galecki, Jim Parsons y Kaley Cuoco, están renegociando su contrato y podrían llegar a cobrar hasta casi un millón de dólares por cada episodio. Actualmente, ganan unos 325.000 dólares por episodio.



Por detrás de Kutcher y Harmon se sitúan Claire Danes, que recibe 250.000 dólares por episodio por su papel de Carrie Mathison en 'Homeland', la misma cantidad que ingresa Michael Weatherly por NCIS, o Jason Segel, que interpreta a Marshall Eriksen en 'Cómo conocí a vuestra madre'. Por debajo de ellos se encuentra Amy Poehler ('Parks and Recreation', con 200.000 dólares por episodio), Robin Williams ('The Crazy Ones', 165.000 dólares) o Peter Dinklage, que interpreta a Tyrion Lannister en 'Juego de Tronos', con 150.000 dólares.