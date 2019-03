Lindsey Lohan será Elizabeth Taylor

Lindsey Lohan se pondrá en la piel de una de las grandes divas del séptimo arte: Elizabeth Taylor. La actriz, que no vive uno de sus mejores moemntos personales ni profesionales, interpretará a la actriz de los ojos violeta para el biopic que prepara la cadena estadounidense Lifetime.



La TV movie llevará por título 'Liz And Dick' y que, como su propio nombre indica, se centrará en su apasionada y tortuosa relación con Richard Burton.



A principios de año saltaba el rumor de que la cadena Lifetime estaba preparando una película sobre la vida de Liz Taylor. Esas mismas informaciones colocaban a Lohan como la máxima favorita para encarnar a la mítica actriz, que falleció el marzo de 2011. Otra actriz que sonaba fuerte para interpretar a Taylor era Megan Fox.



"Siempre he tenido un gran respeto y he admirado la figura de Elizabeth Taylor. No sólo era una increíble actriz, sino también una mujer increíble. Me siento muy honrada por haber sido elegida para interpretar este papel", afirma Lohan a través de un comunicado.



"Estamos encantados de que Lindsay encarne a la adorada leyenda de Hollywood, Elizabeth Taylor. Ella es una de esas excepcionales actrices que cuenta con el talento, la belleza y la intriga necesarios para capturar el espíritu de la que fue un icono de la provocación", señaló Rob Sharenow, vicepresidente de programación de Lifetime.