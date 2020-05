La pareja de Cole Sprouse y Lili Reinhart lleva semanas bajo el escrutinio mediático tras saltar unos rumores de infidelidad por parte del actor.

Aunque la información sobre si siguen juntos o no no está confirmada, lo cierto es que físicamente continúan separados al pasar la cuarentena en lugares muy diferentes. Pero eso no ha impedido a Lili lanzarse a defender a su compañero de 'Riverdale' de los continuos ataques que está recibiendo.

La gota que ha colmado el vaso para la joven ha sido una tendencia en redes sociales que intentaba "cancelar" a Cole por sus presuntos actos. Lili ha asegurado que no pensaba "cerrar la boca" y ha cargado contra todos aquellos que estaban "abusando" de Sprouse.

Al poco tiempo de su enfadado discurso, la actriz eliminó los mensajes. Puedes ver todo lo que dijo en el vídeo de arriba.

