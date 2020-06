Ya está aquí el primer vistazo a 'Chemical Hearts', el nuevo proyecto de Lili Reinhart donde veremos a la estrella de 'Riverdale' en un registro diferente.

La joven ha pasado por momentos muy duros en esta cuarentena, además de su ruptura con Cole Sprouse que recientemente se ha hecho pública. Reinhart nunca ha tenido problemas en mostrar su lado más sensible y vulnerable hasta el punto de publicar textos y sus propios poemas sobre sus sentimientos.

Ahora, la actriz está muy emocionada por su nuevo proyecto que protagoniza y donde también ha sido productora ejecutiva, una cinta sobre el lado más oscuro del primer amor de juventud sobre el que se ha sincerado en Entertainment Weekly.

"No soy la típica persona a la que le gustan las comedias románticas, pero esto es una historia de amor que también trata sobre dos personas individuales en sus propios viajes y creo que eso es precioso".

"Trata de jóvenes historias de amor que no tienen finales felices, historias que necesitan ser contadas. Chemical Hearts es el tipo de película que retrata el amor joven en una luz realista, en el sentido de que es jodidamente doloroso a veces. Y a menudo no funciona de la manera que quieres. Y puedes tener una idea de alguien y que no estén a la altura de lo que quieres que sean", reflexiona la actriz.

Puedes ver el evocador primer vistazo a la película en el vídeo de arriba.

