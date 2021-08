Lil Nas X dijo que no a salir en 'Euphoria' aunque asegura: "Es una de mis series favoritas"

Lil Nas X ve incrementarse su éxito cada vez un poco más. Este cantante, rapero y compositor estadounidense no deja indiferente a nadie y está siempre en boca de todo por sus canciones o por la promoción que hace ellas. Su última canción, 'MONTERO (Call Me By Your Name)', acumula y acumula reproducciones en todas las plataformas musicales y es uno de los sonidos más populares en la red social TikTok.

Y ahora, en una entrevista con Variety, ha revelado que estuvo a punto de participar en 'Euphoria', la aclamada serie protagonizada por Zendaya que gira entorno a la juventud y temas como la sexualidad y las drogas.

"En realidad iba a hacer 'Euphoria', pero no quería quitarme tiempo de terminar mi álbum", explica al medio. "Definitivamente quiero entrar en la actuación, pero siento que tengo que darlo todo, y quiero centrarme en la música por ahora. Quiero que mi primera película sea increíble", añade.

Sin embargo, Lil Nas X ha querido aclarar en su cuenta de Twitter que "no era yo quien decía ser demasiado bueno 'Euphoria', es literalmente una de mis series favoritas en este momento".

La entrada de este artista en el mundo de la actuación, algo que desea mucho, tendrá que esperar un poco más. De hecho, tampoco es la primera vez que Lil Nas X se toma un tiempo respecto a algo: se sintió abrumado por el éxito masivo de "Old Town Road" en 2019 y decidió tomarse un breve paréntesis a principios del año pasado, para poder trabajar íntegramente en su álbum debut. Pero justo en ese momento llegó la pandemia de coronavirus.

"Creo que pasé toda la pandemia haciendo música y llorando, sin descansos. Durante el primer mes más o menos, no salí de mi casa, y una vez que lo hice, fui supercrítico con todo lo que estaba haciendo. Estaba dejando que todo llegara a mí y sintiendo que las cosas se terminaron para mí", confiesa la estrella de 22 años.

"Montero" es el nombre de su tan esperado primer álbum, que según él saldrá antes del final del verano y será "mucho más personal" que su trabajo previo a la pandemia. También ha adelantado que tendrá sencillos sin complejos con temas como el Colectivo LGTBIQ+. Colectivo al que pertenece tras salir del armario como gay en junio de 2019, en su momento de mayor éxito.

"Honestamente, creo que la pandemia me ayudó a salir de la idea de tratar de complacer a todo el mundo y de la idea de 'Es una persona gay genial; es una persona gay aceptable'. Solía ver cosas así como un cumplido, pero no lo son. Simplemente significan que eres un agradador de la gente y nunca se convierten en leyendas. Quería ser aún más auténtico en mi música y dejar que la gente entrara en mi vida. Ahora tengo mucha más confianza en mi música, en mí mismo, en mi sexualidad, en las cosas que creo que represento", explica con total sinceridad.

'Euphoria' | HBO

Elton John también ha hablado al mismo medio para decir que lo considera "su héroe": "Lil Nas X es un provocador audaz y valiente que está haciendo música increíble e inspiradora. Está empujando los límites de la música urbana al abrazar de todo corazón su sexualidad y proyectar visualmente esa celebración en el mundo", dice.

"Históricamente, ha habido mucha homofobia en el mundo del hip-hop. Los recientes comentarios perjudiciales de DaBaby sobre la comunidad LGBTIQ+ y sobre las personas que viven con el VIH/SIDA demuestran claramente que todavía hay mucha educación y trabajo por hacer", añade, señalando directamente casos concretos de homofobia.

En el videoclip de 'Montero (Call Me By Your Name)', Lil Nas X aparece bailándole al mismísimo Satanás. En el de 'Industry Baby', de temática carcelaria, tanto él como varios bailarines masculinos aparecen completamente desnudos en una ducha. En su actuación en 'Saturday Night Live', realizó una performace con gran carga sexual, en la que se rompió los pantalones y terminó la canción sosteniendo su entrepierna. Pero lo que más polémica despertó fue su beso en la boca a uno de sus bailarines masculinos en los BET Awards.

Pero él tampoco se calla ante los comentarios que pretenden ser hirientes: "Todos callan como el infierno cuando alguien dedica todo su catálogo musical a rapear sobre dormir con varias mujeres, pero cuando hago algo remotamente sexual estoy 'siendo sexualmente irresponsable'. Todos odiáis a los gays, no lo escondáis", escribió sin tapujos como respuesta a un usuario que criticó el videoclip de 'Industry Baby'.

"Sabía que la gente iba a hacer esos chistes sobre 'No dejes caer el jabón', así que simplemente les pateé el culo en un momento y a la primera", añade también cuando se le pregunta por la escena de la ducha en ese mismo vídeo musical.