Liam McIntyre es el nuevo Spartacus

Finalmente se trata del actor Liam McIntyre quien encarnará al nuevo Spartacus, en sustitución a Andy Whitfield.



McIntyre dará vida al guerrero tracio que lideró la rebelión más importante contra la República Romana en la serie 'Spartacus: Blod and Sand', de la cadena Starz. En un comunicado oficial, el canal ha explicado que el nuevo actor tiene la bendición de Andy Whitfield, quien abandonó la serie debido a graves problemas de salud.



Liam McIntyre es famosos en su Australia natal tras su participación en 'Neighbours' o 'Rush'. También apareció en la miniserie de HBO 'The Pacific', que próximamente emitirá el canal Nitro.



'Spartacus: Blood and Sand' fue uno de los estrenos más apasionantes de la temporada pasada, pero los problemas de salud del protagonista pusieron en peligro la continuidad de la serie.