Lennie James cambia los zombies de 'The Walking Dead' por los de 'Fear The Walking Dead'

La cadena anunció hace unos días durante el programa presentado por Chris Hardwick, "Talking Dead", que se revelaría la identidad del personaje que encabezará el 'crossover' entre las dos series de la franquicia zombie ideada por Robert Kirkman.

Según informó el programa, Lennie James, el actor que interpreta a Morgan, abandonará 'The Walking Dead' en algún momento de su octava temporada y, paralelamente, se unirá a la cuarta temporada de 'Fear The Walking Dead', su precuela.

"Sí, soy yo", dijo James a Hardwick durante una conexión vía satélite desde Austin, Texas. "Me uniré al reparto de 'Fear The Walking Dead'. La parte más difícil ha sido dejar 'The Walking Dead'. Dejar a ese reparto y a ese equipo", afirma el actor que ha formado parte de la serie desde su piloto. "Tengo muchas ganas de explorar a Morgan en un mundo completamente diferente, con personajes diferentes, en un lugar diferente", confiesa el actor, que ha formado parte de la serie desde su piloto.

Scott Gimple, productor ejecutivo de 'The Walking Dead', avisa que la salida de Morgan no será inmediata y podría aparecer en ambas series durante una buena temporada. "A pesar de que Morgan será presentado en 'Fear TWD', le queda mucha historia en 'The Walking Dead'. El arco de Morgan en la octava temporada le colocó en la historia de 'Fear'. También era muy importante ver el mundo y los personajes de 'Fear TWD' a través de ojos nuevos pero familiares".

Morgan es uno de los personajes más veteranos de la serie. Fue la primera persona que Rick se encontró tras despertarse del coma en el piloto de 'The Walking Dead', aunque no volvió a aparecer hasta tres años después. El actor, que hasta hace una semana se encontraba grabando en Atlanta para 'The Walking Dead', anunció que el próximo lunes empezaba a grabar en Austin sus escenas para 'Fear The Walking Dead', que serán retransmitidas en vivo a través de las redes sociales de la serie. De esta manera se confirma que el 'spin-off 'cambiará de ubicación y se trasladará a Texas en su cuarta temporada.