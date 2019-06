Lena Headey suelta lo que todos pensábamos sobre el final de 'Juego de Tronos'

La actriz Lena Headey siempre se ha caracterizado por su sinceridad. En la ficción de HBO 'Juego de Tronos' ha interpretado a Cersei Lannister, uno de los personajes más queridos y odiados y ha decidido romper su silencio para hablar sobre el final de la serie.

En el penúltimo episodio se contó el final de la historia de su personaje, que todos conocemos (si aún no has visto el final, no sigas leyendo porque hay SPOILERS).

Los fans de la serie no quedaron nada contentos con la forma en la que murieron Cersei y Jaime Lannister, aplastados por el techo derrumbado de las catacumbas de la Fortaleza Roja. En una entrevista publicada este domingo en The Guardian, Headey ha sentenciado diciendo lo que muchos ya pensaban. Puedes ver sus declaraciones completas en el vídeo de arriba.

Lena Headey ya había hablado en anteriores ocasiones sobre el final de su personaje, explicando que esperaba que Cersei Lannister tuviera "una gran pelea con alguien". ¿Qué final esperabas tú para Cersei?

