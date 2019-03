Lena Dunham visitará Springfield

La cadena Fox ya ha desvelado la primera imagen de Lena Dunham en el capítulo de 'Los Simpson' en el que aparecerá, y lo cierto es que no guarda mucho parecido con la protagonista de 'Girls' (que acaba de estrenar su cuarta temporada en HBO).



El motivo es simple y es que Dunham será la encargada de poner voz a un personaje de la serie pero no se interpretará a sí misma o a su personaje en 'Girls', al contrario que otros famosos que se han paseado por Springfield.



Lena Dunham pondrá la voz a un nuevo personaje que hará peligrar el matrimonio Simpson. En el primer capítulo de la vigésimo séptima temporada de la serie, Homer descubre que es narcoléptico, por lo que debe ir a la farmacia a por las pastillas que necesita. Allí conocera a Candace, la farmacéutica de la que empieza a enamorarse y cuya voz será la de la protagonista de 'Girls'.



El productor ejecutivo, Al Jean, aseguró que la crisis por la que el matrimonio más longevo de la televisión pasa será diferente a otras, ya que quieren mostrar "lo que supone realmente ser la mujer de Homer Simpson".



Todavía queda un tiempo para que podamos saber como terminará esta historia y si habrá reconciliación entre Homer y Marge, ya que el episodio no se emitirá hasta el próximo otoño.