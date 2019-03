'Legends of Tomorrow' presenta a sus ocho héroes en un nuevo tráiler

La ciudad cuenta con nuevos superhéroes. 'Legends of Tomorrow' presenta a sus ocho nuevos héroes. White Canary, the Atom, Captain Cold, Heatwave, Firestorm, Hawkgirl y Hawkman son los elegidos para proteger al planeta.



"Os he elegido a vosotros ocho para viajar a través del tiempo porque el futuro del planeta está en peligro", afirma Rip Hunter, interpretado por Arthur Darvill, en el vídeo que ha publicado Entertainment Weekly.



White Canary, también conocida como Sara Lance, el personaje al que da vida Caity Lotz, es una de las estrellas de este nuevo tráiler gracias a su gran destreza con el cuchillo.



Este equipo tendrá que luchar contra el supervillano Vandal Savage, un mítico personaje que se introdujo en el universo de cómics a través de Linterna Verde en 1944 y que está más que empeñado en destruir el planeta.



Este spin-off de dos series de gran éxito, 'Arrow' y 'The Flash', cuenta con personajes que ya han aparecido en estas series y con otras caras conocidas, como Wentworth Miller y Dominic Purcell, los protagonistas de 'Prison Break'.



'Legends of Tomorrow', el siguiente nivel del universo televisivo de DC, llegará a The CW el 21 de enero de 2016.