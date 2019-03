Lee Pace, de 'Halt and Catch Fire', habla sobre su sexualidad: "Mi privacidad es importante para mí, así que la protejo"

Lee Pace, actor conocido por series como 'Pushing Dasies' o 'Halt and Catch Fire', concedió una entrevista telefónica para la revista W Magazine en la que fue preguntado sobre su sexualidad.

"He estado saliendo con hombres. He estado saliendo con mujeres. No sé por qué alguien se preocuparía por esto. Soy un actor e interpreto personajes. Siendo sincero, no sé que decir. Encuentro tu pregunta algo intrusiva", contestó confundido el intérprete.

Tras esta respuesta que ha creado cierta polémica entre sus seguidores y el colectivo LGTB, Lee Pace decidió emitir un comunicado a través de su cuenta oficial de Twitter, en el que ha dado una importante lección de visibilización.

"En una entrevista telefónica reciente, me preguntaron cosas que no estaba esperando y me encontré a mí mismo sin palabras por momentos. Mi privacidad es importante para mí, así que la protejo", comienza el hilo que ha publicado en su cuenta oficial el actor.

"Como miembro de la comunidad queer, entiendo la importancia de vivir abiertamente, de ser tenido en cuenta y estando orgulloso de quien soy. Así es como siempre he vivido mi vida", continúa Pace en otro mensaje del hilo de Twitter.