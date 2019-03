Lecter y Graham se reencuentran en el nuevo tráiler de 'Hannibal'

El regreso de la ficción de Bryan Fuller está a la vuelta de la esquina, es por este motivo que la cadena NBC ha lanzado un tráiler de la próxima tanda de episodios. El clip nos deja con la intriga, ya que no muestra a ninguno de los posibles supervivientes de la masacre que se produjo en el último episodio de la segunda temporada.



El vídeo, de casi dos minutos de duración, sí nos muestra a Will Graham persiguiendo al Doctor Hannibal Lecter, y contactando con Lady Murasaki, la tía de Hannibal para intentar conocer el paradero de Lecter.



Al final del tráiler podemos ver a Graham y Lecter frente a frente en una especie de catacumba y se ve como Will le dice a Hannibal: "Te perdono".



Esta nueva temporada contará con caras nuevas como la de Joe Anderson que dará vida al sociópata Mason Verger; a Richard Armitage como El Hada de los Dientes o a Raul Esparza que encarnará al Doctor Frederick Chilton.