Laverne Cox ('Orange is the new black'), conmocionada tras sufrir un ataque tránsfobo: "El mundo no es seguro si eres una persona trans"

La actriz de 'Orange is the new black', Laverne Cox, ha denunciado a través de su cuenta de Instagram un ataque tránsfobo que sufrió en compañía de un amigo el pasado sábado 28 de noviembre.

Al parecer, Laverne Cox y su amigo caminaban a lo largo de un parque cuando, un hombre, algo alterado, se acercó hasta ellas y les preguntó la hora, con cierta agresividad. Tras responder la pregunta, el individuo volvió a a dirigirse a ambos con un nuevo interrogante: "¿Hombre o mujer?", a lo que el amigo de Cox respondió "Vete a la mierda". "Un segundo después aquel hombre estaba atacando a mi amigo", confiesa la actriz.

Cox asegura que todo sucedió muy rápido y que, cuando observó que aquel tipo se abalanzó contra su amigo para atacarle, ella sacó su teléfono para avisar a la policía. En ese preciso instante, el desconocido huyó corriendo.

Laverne quiso terminar llevando a cabo una reflexión acerca de la violencia contra las personas trans: "El mundo no es seguro si eres una persona trans. Obviamente, lo sé bien. Es realmente triste", comentaba la actriz, que condena, una vez más, esta difícil situación.

"Te quiero amiga": La sorprendente relación de Ana de Armas con una de las protagonistas de 'Orange is the New Black'