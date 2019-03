Lavell Crawford ('Breaking Bad'): "Tenemos que enseñar a los hijos cómo ser hombres antes de gays"

Si eras seguidor de la serie 'Breaking Bad' probablemente recordarás al personaje que hacía de guardaespaldas de Saul Goodman, Bob Odenkirk, y que interpretaba el actor Lavell Crawford. Pues bien ahora el intérprete ha protagonizado unas ofensivas declaraciones en contra del colectivo LGTB donde dice que la homosexualidad es evitable.

"A los 25 años puedes ser gay. Si decides ser gay a los 25, está bien. Pero primero prueba un c***, durante los primeros años intenta probarlo. Las chicas igual, tenéis que probar una buena p*** por ahí, probad", empieza diciendo.

Para añadir: "Un homosexual cualquiera tiene una mujer ahí fuera para él. Solo necesita salir con una chica más fuerte, una culturista o una marimacho".

Y añade que para evitar que lleguen a aceptar esta condición sexual hay que enseñar "a los hijos cómo ser hombres y mujeres antes de gays y lesbianas y toda esa mierda, porque esa mierda es redundante".

No contento con estas declaraciones, intenta hacer ver que él no es homófobo pues su padre es homosexual: "Mi padre se casó con un hombre blanco y yo me pregunto, ¿cómo debo llamarlo, padrastro o madrastra? ¿Cuál de los dos es el hombre?".

Pero, Lavell no se queda ahí y se manifiesta completamente en contra de la inclusión en series infantiles de personajes gays, gracias a los cuales se ayuda a la visibilidad de este colectivo y a conseguir una mayor igualdad. "Si la televisión va a hacer que mi hijo sea gay, yo no voy a aceptarlo", dice al respecto.

Y continúa con su discurso diciendo: "No creo que los dibujos animados sean el lugar adecuado para reflejar la homosexualidad", y concluye comentando la visión que se lograba con esto: "No debería haber un personaje gay, están tratando de poner en la mente de los niños que pueden nacer gays", a lo que añadió: "Cuando lo pones ahí, los niños se impresionan, piensan, quiero ser así".