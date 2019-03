Laurence Fishburne abandona 'CSI' para volver al cine

La oficina del CSI de Las Vegas tiene un puesto vacante a partir de la próxima temporada. Laurence Fishburne no renueva por otra temporada en 'CSI' y abandonará la serie de forenses tras dos temporadas y media para volver al cine, según informa el portal Deadline.



La marcha de Fishburne de la serie 'CSI' se suma a la de William Petersen, el popular Grissom, hace unas temporadas. El actor, recordado por su papel en la película 'Matrix', ha comunicado a los productores de la ficción que no renovará su contrato para los nuevos capítulos, y que su participación en la serie concluirá tras dos temporadas y media.

La decisión del actor de volver al cine no ha pillado de sorpresa a los productores de la serie: "nadie esperaba que estuviera en la serie durante siete temporadas", han comentado desde la cadena.