Lady Gaga será jurado del programa 'Fama'

Los concursantes del reality show más bailongo del panorama americano están de enhorabuena. En la próxima edición, Lady Gaga, la excéntrica diva del pop será la encargada de aconsejar y evaluar a los participantes del a versión estadounidense de 'Fama'. Una idea de la cadena para conseguir un éxito rotundo.



Donde pone un pie la artista ahí está toda la audiencia y eso se sabe aquí y en el otro lado del charco, por eso los productores de 'So you think you can dance', lo que corresponde a 'Fama' en versión española, han decidido ofertas a la diva un puesto en su mesa más presidencial. Y como Lady Gaga no sabe decir que no, pues ahí la tendremos en la próxima temporada del reality dando sus mejores consejos a los bailarines desde la silla del jurado.



Pero no será un debut en toda regla porque Gaga ya pisó hace unos meses el plató del programa. En esa ocasión la artista cautivó a todos gracias a su interpretación 'The Edge of Glory', donde no faltó una espectacular puesta en escena y un atuendo acorde a su peculiar estilo.



Aunque principalmente a los productores les gustó el resultado que provocó su actuación en la audiencia. Un pico tan alto como el que pretenden conseguir con su próximo proyecto junto a la diva.