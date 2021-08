El lado paternal de Sam Heughan en su foto más adorable en la temporada 6 de 'Outlander'

Pocos son los detalles oficiales que sabemos aún de la temporada 6 de 'Outlander' por el momento salvo que a finales de la primavera de 2021 terminaron por fin el rodaje de la entrega tras más de un año donde han tenido que superar muchas complicaciones y retrasos por culpa de la pandemia de coronavirus. Pero mientras llega su estreno podemos disfrutar de fotos en las redes de la serie.

Como la última que ha compartido la cuenta oficial de la serie tanto en Instagram, como en Twitter. Y que está protagonizada por Sam Heughan.

Sam Heughan que está descubriendo muchas nuevas facetas de sí mismo a sus seguidores últimamente. El protagonista de 'Outlander' ha compartido numerosas fotos de su viaje por México en las que está irresistible, pero también muy diferente físicamente a la imagen de él a la que sus fans están acostumbrados.

Pero la que promete convertirse en la favorita de sus seguidores es esta, recién salida del set de 'Outlander', en la que Heughan presume de su lado más tierno.

"Todo lo que puedo decir es", escribe la cuenta oficial junto a un emoticono emocionado para acompañar a la fotografía en la que Sam Heughan aparece con uno de los actores infantiles de la serie. Los dos tienen las manos en alto y parecen divertirse jugando.

Sus fans están muy emocionados ante esta faceta paternal de Sam Heughan: "Es adorable", aseguran muchos. "El abuelo Jamie", teorizan otros.

Y no es que en 'Outlander', el actor interpreta al guerrero escocés Jamie Fraser, que se ha ganado el cariño de toda la audiencia gracias a su carisma, pero también por su relación y química con Claire, el personaje interpretado por Caitriona Balfe. Del amor entre ambos, nació Brianna (Sophie Skelton), quien a su vez también ha sido madre dentro de la serie. Todavía no sabemos quién es el niño de la foto, pero para muchos podría ser el hijo de Brianna y, por tanto, el nieto de Jamie y Claire a quien ya hemos visto en esta temporada anterior pero, seguramente, en la sexta entrega aparezca un poco más mayor y no el bebé que conocimos.

