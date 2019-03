Las 'ladies' de Downton Abbey ¡graban un disco!

Si ayer hace unos días conocimos la intención de Julian Fellowes de que Downton Abbey diera el salto a la gran pantalla, ahora nos enteramos de que Lady Grantham y su hija Mary están a punto de ¡grabar un disco!



Las actrices Elizabeth McGovern y Michelle Dockery, que interpretan a la Cora y Mary en la exitosa serie de ITV, están preparando un disco conjunto que puede ver la luz "a final de año", según ha declarado McGovern al diario 'The Telegrph'.



"Ha sido muy divertido. Elizabeth es una gran cantante", ha comentado Dockery sobre la grabación. Lejos de las cámaras, Lady Mary prefiere cantar jazz y ha tocado en vivo con la banda de McGovern, Sadie and the Hotheads.



Pero no son las primeras en "dar el cante" en Downton Abbey. La actriz Amy Nuttall, que en la serie interpreta a la doncella Ethel, ha participado en numerosos musicales en Reino Unido, como 'El Fantasma de la Ópera'. De hecho, ha grabado varias canciones.