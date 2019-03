Krysten Ritter, protagonista de la serie 'Jessica Jones', hospitalizada de urgencia

La actriz Krysten Ritter quien da vida a la detective de Marvel 'Jessica Jones' y que también forma parte de los superhéroes de 'The Defenders' ha tenido que ser hospitalizada repentinamente.

La intérprete se disponía a acudir a una firma de libros en Chicago cuando empezó a sentirse mal y tuvo que ser hospitalizada de urgencia. Krysten está fuera de peligro tal y como hemos podido ver a través de sus redes sociales donde ha subido una imagen en la cama del hospital junto a un mensaje para sus seguidores.

"Hola fans de Chicago! Siento no poder acudir a la firma de libros en @andersonbookshop en Naperville esta noche. Como veis caí muy enferma y me han tenido que hospitalizar. Estoy devastada por el hecho de no poder estar con vosotros. Ya me estoy recuperando y ¡Estoy deseando que leáis el libro! Sois mi mundo, muchas gracias por todo el amor y el apoyo XOXOX Kristen".

La intérprete ha escrito una novela llamada 'Bonfire' que trata sobre investigación periodística en el Estados Unidos rural donde el protagonista descubrirá el lado más oscuro del pueblo.

Esta no es la primera vez que Ritter sufre algo parecido y es que durante el rodaje de la segunda temporada de Jessica Jones se desmayó en el set. Una entrega que vamos a poder ver el próximo 2018.