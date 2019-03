'Knifeman' y 'Galyntine', los nuevos proyectos de AMC

Tras el final de 'Breaking Bad', AMC se ha centrado en producir dos nuevos proyectos, 'Knifeman' y 'Galyntine', para estrenar en el año 2015, tal y como informa el portal Vulture.



La ficción 'Knifeman' estará protagonizada por Tim Roth y basada en la novela de Wendy Moore 'The Knife Man: The Extraordinary Life and Times of John Hunter, Father of Modern Surgery' que narra la vida de John Hunter, un médico del siglo XVIII que, en una época donde las operaciones eran extremadamente dolorosas y a menudo mortales, revolucionó la cirugía basándose en pioneros experimentos científicos. Utilizando los conocimientos adquiridos en innumerables disecciones humanas, Hunter trabajó para mejorar la atención médica para los más pobres. La serie correrá a cargo del directo David Cronenberg, ya que ejercerá la labor de producción ejecutiva y se espera que dirija el capítulo piloto.



Por su parte, la cadena también ha dado luz verde a 'Galyntine' otra ficción sobre un mundo postapocalíptico donde la humanidad se verá forzada a evitar toda la tecnología. La serie es una aventura de ciencia ficción que comienza cuando tras un desastre tecnológico da lugar a una nueva sociedad que evita cualquier tipo de tecnología. Se podría decir que es un guiño al mundo amish. 'Galyntine' está escrito por Jason Cahill junto a Greg Nicotero, David Zucker y Ridley Scott serán productores ejecutivos de la serie.



"Estos son dos pilotos muy originales y ambiciosos que nos llevan a mundos que no hemos visto en televisión antes" ha dicho Joel Stillerman, vicepresidente ejecutivo de AMC. "La obscenidad y la diversión de 'Knifeman' a mitad del siglo XVIII; y el mundo post-apocalíptico completamente único de 'Galyntine' son las dos series inesperadas y poco convencionales típicas de AMC".