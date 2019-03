Kit Harington se somete al polígrafo para descubrir la verdad sobre Jon Snow en 'Juego de Tronos'

¿Qué ha pasado con Jon Snow? Prácticamente todo el reparto de 'Juego de Tronos' ha opinado sobre el destino de este personaje. Incluso el actor que lo interperta, Kit Harington, que no ha dudado en someterse a un test detector de mentiras en el programa 'The Jonathan Ross Show' según recoge The Hollywood Reporter.



En plena promoción de la sexta temporada de la serie, que llega a HBO el próximo 24 de abril, Harington acudió a este programa de la televisión británica ITV. El presentador le propuso participar en una especie de polígrafo, llamado "The Stone of Truth" ("La piedra de la verdad" en inglés).



El presentador, Jonathan Ross, le hizo una serie de preguntas acerca de su personaje y de la serie a las que Kit Harington sólo podía responder con un "Sí", "No" o "No sé nada" (en clara referencia a la frase que le dice Ygritte en la serie).



Si quieres saber qué ocurrirá con Jon Snow en la nueva temporada de 'Juego de Tronos', aquí puedes ver la "entrevista". Si quieres seguir sin saber nada como el personaje, mejor no le des la 'play'.