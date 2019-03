Kit Harington habla sobre el final de 'Juego de Tronos': "Va a terminar en el momento correcto"

Acaba de comenzar el rodaje de la octava y última entrega de la ficción de HBO, que aunque sólo tendrá seis episodios, se extenderá hasta el verano de 2018, por lo que su estreno no se prevé antes de 2019.

Kit Harington, uno de los protagonistas clave de 'Juego de Tronos', ha hablado de la temporada final de la serie. El actor, que interpreta a Jon Snow (o Aegon Targaryen) en la serie, ha concedido una entrevista a Digital Spy, donde no duda en hablar del final de la ficción: "'Juego de Tronos' va a llegar a su final en el momento adecuado para mí y para todos los que trabajamos en ella. Anoche estaba hablando por email con David Benioff y DB Weiss y nos estábamos poniendo sentimentales".

"Será liberador el hecho de tener un año entero libre: rodamos durante seis meses, pero la mitad de proyectos que quieres hacer habrán empezado a rodarse antes de que hayan pasado esos seis meses. Hay muchas cosas que no puedes hacer", confiesa Harington en la entrevista. "Tengo ganas de terminar y ocho años es el período de tiempo adecuado. No me gustaría que durase más tiempo", añade.

El actor estrenará muy pronto la serie 'Gunpowder' en la cadena BBC, donde interpreta a Robert Catesby, que conspiró para acabar con el rey Jacobo I. "Trabajar en la producción de 'Gunpowder' fue fascinante y me gustaría hacer más de eso. He descubierto una faceta nueva en mi creatividad con la que disfruto bastante", afirma el actor.