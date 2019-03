Kit Harington desvela el futuro de Jon Nieve en 'Juego de Tronos'

Los seguidores de 'Juego de Tronos' están a dos meses de descubrir la que será su segunda temporada, pero, para que no desesperen, los actores van dando píldoras de cuál va a ser su destino en los nuevos capítulos. Así, Kit Harington, ha desvelado que a Jon Nieve le espera una gran temporada.



El actor que se mete en la piel del hijo bastardo de Lord Stark ha adelantado a MTV News al menos una parte de lo que le deparan los nuevos episodios: Su relación con Ygritte, una de las nuevas caras que se incorporan. Sin entrar en más detalles dijo que a su personaje "le viene muy bien tener una relación con una mujer".



La nueva actriz que se suma a la serie es Rose Leslie, conocida por su papel en 'Downton Abbey'. Aunque Harrington no ha querido dar ninguna otra pista, lo que sí sabemos es que Nieve la conocerá en una de sus visitas al otro lado del muro.



De lo que sí ha hablado Harington es de las batallas que habrá en esta segunda temporada. "En la primera temporada se podría decir que me estoy preparando para las batallas, pero en esta se convierte todo en algo mucho más real. La lucha que lleva a cabo es real, no es lucha para rodar simplemente".



De hecho, el propio actor se muestra muy satisfecho de la segunda temporada y de un capítulo en concreto, el nueve. "El episodio nueve es un gran episodio, sólo puedo decir eso", concluyó el actor.