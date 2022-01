Kim Cattrall recuerda a su hermano fallecido a los 55 años con un emotivo mensaje

El suicidio es un grave problema en nuestra sociedad y, más ahora, hay que concienciar sobre su prevención. Las estrellas son un puente para ayudar a informar sobre ello, gracias a su relevancia y numerosos seguidores. Un ejemplo de ello es Kim Cattrall, que ha recordado en sus redes sociales a su hermano, el cual se suicidó en 2018 y dejó devastada a la actriz.

El día 2 de enero, la ex-estrella de 'Sexo en Nueva York' publicó una foto de ambos con un cariñoso mensaje. "Hoy habría sido el 59 cumpleaños de mi hermanito Chris. Feliz cumpleaños, dulce 'Topher'. Te extrañamos hoy y todos los días", escribió la intérprete junto al hashtag #prevenciónalsuicidio.

Rápidamente, sus seguidores y amigos le mandaron mensajes de apoyo y ánimo en un momento tan emotivo.

Su hermano, Christopher, se quitó la vida tal y como confirmó ella misma un año más tarde. La actriz nacida en Liverpool dijo en aquel entonces que era una persona distinta tras la muerte de su hermano pequeño. "Hay un pozo de tristeza en mí. Ahora soy diferente y nunca seré la misma", expresó.

"No lo sabía. No lo sabíamos. Y cuando pierdes a alguien por suicidio, siempre surge la pregunta: 'Si tan solo pudiera tener, si solo pudiera, si solo fuera...' y eso te persigue", dijo la intérprete sobre la depresión que sufrió su hermano. "Tienes que aprender a vivir con esas interminables preguntas, la interminable culpa, la interminable frustración todos los días porque estás en una nueva realidad y no hay nada que puedas hacer para cambiarla".

Kim Cattrall contra Sarah Jessica Parker

Sin embargo, en esta ocasión, no hubo mensaje de su ex-compañera de reparto Sarah Jessica Parker. Cabe recordar que en el momento del anuncio de la muerte Christopher, su compañera de reparto en 'Sexo en Nueva York' dejó un aparente bienintencionado mensaje, en el Twitter de Kim Cattrall, mostrando sus condolencias. Este hecho sentó tan mal a la actriz que no dudó en responderle con una publicación en Instagram acusándola de hipócrita y pidiendo que no volver a contactar con ella. Pues ambas compañeras rompieron su relación en el pasado.

"No necesito tu amor o apoyo en este momento trágico @sarahjessicaparker", le dedicó. "Mi madre me preguntó hoy: '¿Cuándo te dejará en paz esa @sarahjessicaparker, esa hipócrita?' Tu contacto continuo es un doloroso recordatorio de lo cruel que eras entonces y ahora", subtituló en aquel post. "Déjame decirte esto muy claro (Si no lo he hecho ya). No eres mi familia. No eres mi amiga. Así que te escribo para decirte por última vez que dejes de explotar nuestra tragedia para restaurar tu personalidad de 'niña buena'", remarcó entonces Kim Cattrall.

