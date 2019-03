'Killing Eve': Jodie Comer revela que estuvo a punto de morir ahogada en una escena

El excéntrico personaje de Villanelle conquistó a todo el mundo en la primera temporada de 'Killing Eve', y ha hecho que Jodie Comer se enfrente a escenas de acción de todo tipo.

Sin embargo, la "escena más peligrosa" resultó ser la más inofensiva, como ha revelado la actriz en un reportaje con EW junto a la otra protagonista, Sandra Oh.

En la escena, Villanelle está "comiendo pasta de una manera muy grotesca, está intentando demostrar algo y está viniéndose arriba, siendo tan infantil como siempre, y la pasta estaba extremadamente seca.Y extremadamente gruesa. Me lo estaba tragando como podía, y entonces se me atascó en la garganta y de repente me estaba ahogando de verdad. Debe de estar grabado... Un médico entró y consiguió sacarlo, pero mi vida pasó totalmente ante mis ojos.... Solo recuerdo estar enfrente del otro actor y mirarlo, y él pensó que estaba interpretando la escena de alguna manera extraña. Así que, sí, me ha arruinado completamente la pasta. Estaba llorando a tope".

Más allá de la tragedia de cogerle tirria a la pasta, afortunadamente todo quedó en un susto. Incluso su hermano no podía dejar de reírse ante la anécdota, confiesa la actriz.

"Me dijo: 'Me encanta, de todas las cosas que podrían haber matado a Villanelle, fue la boca llena de pasta'".

La segunda temporada de 'Killing Eve' se estrena el 7 de abril.

· · ·

Seguro que te interesa

El reencuentro de Emilia Clarke y Jason Momoa en los Oscar que va a encantar a los fans de 'Juego de Tronos'