Kiefer Sutherland se confiesa con John Hurt

De policía salvador del mundo a asesino a sueldo. Kiefer Sutherland cambia totalmente de papel en su nuevo trabajo: 'The Confession'. El actor que dio vida a Jack Bauer en '24' se mete en la piel de un asesino a sueldo en esta webserie, que se estrenará en marzo de 2011 en el portal Hulu. La serie, que fue rodada durante nueve días el pasado mes de diciembre en Nueva York, se compondrá de 10 capítulos de entre 5 y 7 minutos.



'The Confession' es una serie creada por Chris Young y el propio Sutherland exclusivamente para internet. La historia se centra en un asesino a sueldo (Kiefer Sutherland) y un sacerdote, interpretado por John Hurt. El sicario tiene una discusión de ámbito teológico con el sacerdote de la iglesia, sobre si sus victimas deberían o no haber muerto. Gran parte de la historia será narrada a través de flashbacks, por lo que nos esperan grandes dosis de acción.