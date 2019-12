El actor estadounidense Kevin Spacey ha reaparecido en un enigmático vídeo en redes sociales interpretando al despiadado Frank Underwood, su personaje en la serie 'House of Cards', después de un año en la sombra debido a las denuncias de abuso sexual en su contra que se produjeron en 2017.

En la grabación aparece el propio Spacey interpretando de nuevo a su antiguo personaje de 'House of Cards' en un escenario muy navideño donde comienza diciendo: "¿No pensarías realmente que iba a perder la oportunidad de desearos una Feliz Navidad, ¿verdad?".

El actor ha reflexionado sobre su situación con unas intencionadas palabras: "Ha sido un año bastante bueno y estoy agradecido de recuperar mi salud. Y a la luz de eso, he hecho algunos cambios en mi vida y me gustaría invitaros a hacerlo también. La próxima vez que alguien haga algo que no te gusta, puedes atacar. Pero también puedes aguantar y hacer lo inesperado. Puedes matarlos con amabilidad".

El vídeo cuenta ya con más de 1.500.000 reproducciones en su propio canal, 25.000 likes, casi 9.000 deslikes y 6.000 comentarios en lo que se pueden leer opiniones de todo tipo hacia el actor.

