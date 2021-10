Katheryn Winnick confiesa su alegría cuando conoció el final de Lagertha en 'Vikingos'

'Vikingos' dejó a muchos de sus seguidores con el corazón roto, no solo por terminar la serie, sino por el final de algunos de sus personajes favoritos. Avisamos que a partir de aquí habrá SPOILERS de 'Vikingos', por lo que si aún no la has terminado, ya sabes lo que tienes que hacer.

La temporada 6 de 'Vikingos' dejó muchos momentos para el recuerdo, pero sin duda uno de los más demoledores para los fans fue el final de Lagertha, el personaje que interpretaba Katheryn Winnick. A pesar de haber comenzado aquella sexta temporada convertida en abuela y buscando una vida tranquila, eso no durará y será lo que termine por acabar con su vida.

A pesar de que la muerte de Lagertha fuese un duro golpe para todos los fans de la serie, parece que Katheryn estaba más que de acuerdo con esta decisión: "Estaba preparada para irme antes, no voy a mentir", recogen desde Vader News.

Según ella misma contaba desde que Ragnar abandonase la serie, el peso de 'Vikingos' había recaído, no solo en las aventuras que tenían sus hijos, sino en ella misma. Además, parece ser que en aquel momento Michael Hirst insistía mucho en la importancia de su personaje.

Pero Katheryn tenía claro el destino de su personaje: "Bueno, se veía venir desde hace tiempo. Siempre fue parte de la conversación, Lagertha no puede vivir para siempre. Creo que originalmente sólo tenía que quedarme por un par de años y ahora ya han pasado seis temporadas y Lagertha es una abuelita y sigue viva. Así que necesitábamos encontrar una buena manera de poner fin a su historia".

Y termina explicando: "No podría estar más contenta con la muerte que he tenido. Le pedí a Michael Hirst que se asegurara de que iba a ser algo épico y un gran evento y algo por lo que merecía la pena morir. Y no puedo estar más feliz por cómo ha salido todo. Además quería dirigir y es mucho más fácil dirigir cuando no estás en él que tener que dirigirte a ti mismo".

