Katherine Heigl quiere volver a 'Anatomía de Grey'

¿Volverá Izzie al Settle Grace? Katherine Heigl sigue empeñada en regresar al elenco de 'Anatomía de Grey', donde la actriz interpretó a la doctora Izzie Stevens durante 6 temporadas.



Pese a que la reaparición de Izzie Stevens -tras dos años fuera del Seattle Grace- parece difícil, no es imposible. La propia Heigl ha afirmado estar en "permanente contacto" con los creadores de la ficción "desde hace un tiempo".



"Ahora mismo hay muchos personajes y no se si Izzie encajaría en lo que queda de esta temporada o en las siguientes que estén pensando en rodar", ha explicado Heighl en declaraciones recogidas por el blog 'The Insider'.



"Quiero, quiero y quiero volver a la serie porque deseo que mi personaje, que siempre fue un personaje débil y voluble, adquiera algo de poder y seguridad en sí misma", afirma contundente la actriz, que precisamente ganó un Emmy en 2007 por su personaje en esta serie.



Antes de salir del Seattle Grace de forma definitiva, Heigl estuvo ausente durante cinco de sus últimos doce episodios como personaje regular. En 2010, Katherine explicó que abandonaba la serie para pasar más tiempo con su hija adoptiva, Naleigh. Y su personaje dijo adiós después de divorciarse de Alex (Justin Chambers) y que este fuera despedido del hospital.



EL EQUIPO QUIERE QUE VUELVA

La creadora de 'Anatomía de Grey', Shonda Rhimes, ha afirmado que le gustaría el regreso de Katherine Heigl a la seríe porque le permitiría cómo escritora "terminar la historia de Izzie Stevens".



"Estoy totalmente abierta a la posibilidad de que Katherine vuelva y la veamos una vez más en la trama", ha comentado Rhimes. Quién además admite estar "realmente expectante por ver cómo está Izzie tras dos años desaparecida. Me gustaría saber que ha ocurrido con ella, lo que ha estado haciendo y cómo ha evolucionado hasta ahora", comenta Rhimes.



"Así que si decidiera volver, estaríamos encantados de terminar su historia. Pero si no lo hace, tendremos que seguir adelante con la historia", concluye Rhimes.



El elenco principal está compuesto por Ellen Pompeo (Meredith Grey), Sandra Oh (Cristina Yang) ,Justin Chambers (Alex Karev), Patrick Dempsey (Derek Shepherd), y Chandra Wilson (Miranda Bailey), entre otros.