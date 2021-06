Kate Winslet confiesa que estaba enamorada de Guy Pearce, su co-star en 'Mare of Easttown'

Kate Winslet es toda una fuerza de la naturaleza y lo ha vuelto a demostrar en 'Mare of Easttown', la serie criminal de HBO que protagoniza y que ha tenido una gran acogida.

'Mare of Easttown' es un thriller que cuenta la historia de Mare Sheehan (Kate), una detective de una pequeña ciudad de Pensilvania en la que es toda una institución, ya desde que era estudiante. Sin embargo, este aparente éxito transita en medio de un ambiente de temores y dramas pasados que, desafortunadamente para Mare, todavía no han sido olvidados. Esto descentrará las investigaciones que lleva a cabo, viendo cómo su vida se desmorona por momentos.

Su temporada llena de giros y con una gran ambientación ha dado mucho que hablar y también la interpretación de Winslet como la valiente y atormentada protagonista, un papel por el cual ya empiezan a pedir su nominación al Emmy.

Ahora Kate ha hablado sobre su experiencia en la serie y con un actor en concreto, Guy Pearce, que interpreta al escritor Richard Ryan con quien su personaje tiene un principio de relación. Según ha confesado la actriz, Guy era su 'crush' cuando era pequeña desde que le vio en una serie llamada 'Neighbors'. ¡Y además él lo sabe!

Kate Winslet y Guy Pearce en 'Mare of Easttown' | HBO

De hecho fue Winslet quien le reclutó para unirse a 'Mare of Easttown', pero no es la primera vez que trabajan juntos, ya que coincidieron en la miniserie 'Mildred Pierce' hace diez años.

Fue entonces cuando Kate decidió confesarse a Pearce y lo cuenta así en ET: : "Le tuve que decir, 'mira, llevo enamorada de ti desde que tengo once años. Y, además, compartimos día de cumpleaños, algo que también sé desde que tengo once años'", revela entre risas.

Lo cierto es que su conexión en la serie funciona a la perfección.

¿Habrá temporada 2 de 'Mare of Easttown'?

Después del éxito de su primera temporada, los fans de la serie no han tardado en preguntarse si volverán a ver a Mare y compañía con un nuevo caso.

El creador, Brad Ingelsby, respondía así en Esquire: "Ni siquiera hablamos de volver... es básicamente una historia cerrada", asegura..

"Creo que ahora se ha visto, la historia termina. Creo que todos los cabos sueltos se atan. Al menos eso espero. Pero creo que si alguna vez podemos dar con otra historia que fuera emotiva y sorprendente, entonces a lo mejor había ahí una conversación".

"Ahora mismo no lo tengo en mi cabeza, pero mira, amo a MAre. Si alguna vez le podemos dar una temporada genial, desde luego que lo consideraría. Solo lo haría si estuviera convencido de que puede ser genial", revela.

