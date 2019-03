Kate del Castillo contará su verdad sobre El Chapo en una serie

Kate del Castillo, actriz mexicana conocida por protagonizar numerosas telenovelas y en nuestro país la serie 'La Reina del Sur', ha hablado acerca de su relación con el narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán.

La actriz ha declarado a la edición de 'People' en español que contará su verdad sobre la reunión que mantuvo con El Chapo en una serie.

"Mi verdadera pesadilla empezó de regreso (del encuentro con el narcotraficante), todo lo que se vino cuando salió todo. Después que regresé fue mi verdadero infierno. Ir allá fue una experiencia", ha asegurado Kate del Castillo durante la entrevista.

"Ese día es una experiencia que parece que la soñé porque pasó todo tan rápido, estaba tan nerviosa, con tanto miedo. Hay cosas que me quiero acordar y no me acuerdo", ha declarado la actriz.

Dentro de menos de dos meses, Netflix estrenará la película sobre El Chapo (el próximo 20 de octubre). Ante el inminente estreno, Kate del Castillo confesó la necesidad que siente de que salga a la luz "porque necesito decir mi verdad. Necesito limpiar mi nombre, que ha sido maltratado".