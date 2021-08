Kaley Cuoco ('The Flight Attendant') se ofrece a comprar el caballo que fue maltratado en los Juegos Olímpicos de Tokio

Una asociación alemana de protección de animales (Deutscher Tierschutzbund) anunció este viernes que había presentado una denuncia contra la pentatleta Annika Schleu y su entrenadora Kim Raisner acusándolas de maltratar a su caballo en la prueba de equitación del pentatlón moderno en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Tras enterarse de esta noticia, la actriz Kaley Cuoco, más conocida por su papel de Penny en 'The Big Bang Thory' y Cassandra Bowden en 'The flight Attendant', no ha dudado en ofrecerse a comprar el caballo.

Adora los caballos

Y es que Kaley es una amante de los animales, pero en especial de los caballos. Tiene 25 en total, y en su tiempo libre adora practicar equitación. Es por eso que no pudo soportar el maltrato animal que vio en los Juegos Olímpicos de Tokio. A través de sus redes sociales, la actriz arremetió contra estas prácticas, y en concreto contra la propia entrenadora alemana:

"Siento que es mi deber opinar sobre esta desgracia. Este es un repugnante ejemplo de actitud abusiva dentro de la equitación. En el equipo deberían de estar avergonzados de ellos mismos" y añadía "Usted y su equipo no ha hecho sentir orgulloso a su país, al contrario, hizo quedar mal a todo el mundo que practica este deporte. Que vergüenza. Dios bendiga a cualquier animal que se cruce en tu camino".

Kaley Cuoco sobre los Juegos Olímpicos | Instagram Kaley Cuoco

La actriz concluyó su denuncia de estos hechos pidiendo que le pongan precio al caballo, y ella le daría la vida que el animal merece: "Esta actitud es repugnante a todos los niveles. Esto no representa nuestro deporte. Tanto la jinete como su entrenadora son una desgracia. Yo compraré ese caballo y le enseñaré cómo es la vida que debería de haber llevado todo este tiempo. Pongan un precio".

De momento, ni la entrenadora ni la jinete se han pronunciado ante esta oferta, quien sí se han pronunciado han sido muchos de sus fans, que apoyan la causa y se encuentran tan disgustados como la actriz por este caso de abuso animal.

