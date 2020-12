¿Qué pasó entre ellos? Kaley Cuoco se pone roja cuando le preguntan por su exnovio Henry Cavill

Hoy en día, Kaley Cuoco es una de las actrices más populares del mundo, en gran parte gracias a la actuación que realizó en la serie 'The Big Bang Theory' donde interpretaba el papel de Penny.

Sin embargo, hubo un tiempo en el que la actriz afirmaba no ser tan conocida. Según cuenta, ese punto y aparte en el incremento de su popularidad tuvo que ver con el actor Henry Cavill.

Cuoco y Henry Cavill mantuvieron una fugaz relación allá por el año 2013, que tan solo se extendió por unas semanas. Sin embargo, tal amorío con el protagonista de 'The Witcher', supuso un cambio radical en su nivel de popularidad como así lo reconocía la actriz en una entrevista para Rolling Stone en 2014.

Kaley acudió recientemente al programa Watch What Happens Live with Andy Cohen, donde fue preguntada, entre otras cosas, por el famoso Hombre de Acero. Al escuchar tal cuestión, Cuoco no pudo evitar sonrojarse. En el vídeo de arriba te mostramos cuál fue la pregunta y su reacción.

Seguro que te interesa:

Kaley Cuoco desvela el desolador motivo por el cual no puede ver las últimas temporadas de 'The Big Bang Theory'