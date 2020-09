"Se lo han tomado muy en serio": Kaley Cuoco ('The Big Bang Theory') vuelve al trabajo y explica las medidas de seguridad que han tenido que tomar

Terminar con un trabajo en el que llevas 12 años de tu vida y ponerte a trabajar en otro de inmediato no debe ser fácil, pero eso es precisamente lo que hizo Kaley Cuoco, que prefirió mantenerse ocupada.

Después de terminar la serie de 'The Big Bang Theory', no quiso esperar demasiado para empezar su siguiente proyecto, 'The Flight Attendant', que pudo empezar a grabar este mismo año después de años de preparación como productora.

Sin embargo, como muchos otros proyectos, el de Cuoco se vio afectado por el coronavirus y tuvo que detener la grabación por seguridad. Ahora, la actriz y productora de esta nueva serie, ha compartido las imágenes de su vuelta llena de protocolos de seguridad. Y para aliviar la preocupación de los fans, ha explicado cómo ha sido volver al rodaje y su reencuentro con mascarilla con su co-star, Michiel Huisman. Puedes verlo todo en el vídeo de arriba.

