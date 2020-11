Kaley Cuoco ('The Big Bang Theory') confiesa cómo su marido, Karl Cook, solucionó el gran problema que tuvo con su primer matrimonio

Kaley Cuoco se comprometió con el jinete Karl Cook en noviembre de 2017 y pocos meses después, en junio de 2018, la actriz celebraba una boda por todo lo alto con el amor de su vida.

Pero su boda con Karl no fue el primer matrimonio de la actriz de 'The Big Bang Theory'. Kaley estuvo casada anteriomente con el tenista Ryan Sweeting. La pareja se dio el 'sí, quiero'el 31 de diciembre de 2013 pero matrimonio no llegó a celebrar los dos años de casados ya que en septiembre de 2015 anunciaban su divorcio.

Cuoco ha concedido una entrevista al podcast Armchair Expert de Dax Shepard donde, además de promocionar su nueva serie, 'The Flight Attendant', ha hablado de relación con su marido confesando que, tras su boda con el Karl, ha visto como uno de los grandes problemas que tuvo de su anterior matrimonio se ha visto solucionado. Puedes descubrir todo lo que ha dicho en el vídeo de la noticia.

